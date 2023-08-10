Техдиректора фирмы "Пиро-Росс" задержали после взрыва в Сергиевом Посаде

В компании прошли обыски

В офисе компании "Пиро-Росс", на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, прошли обыски. Об этом сообщили в Следственном комитете Московской области.

В ходе обысков следователи изъяли различные документы и допросили руководство компании. По итогам этой работы задержан технический директор "Пиро-Росс". В качестве свидетелей допрошены 34 человека, произведено 7 выемок.

"Назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы с целью установления причин возгорания, а также 60 судебно-медицинских экспертиз. Кроме этого, следствию предстоит дать оценку законности нахождения пиротехники и ее составляющих в складском помещении на территории завода", - говорится в сообщении.



В региональном СК также сообщили, что после взрыва за медпомощью обратились более 60 человек, девять числятся пропавшими без вести. Одна пострадавшая скончалась в больнице.

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