В зоне СВО опробовали бронежилеты против снайперских пуль НАТО

Легкие, но надежные

Российские военные опробовали новые бронежилеты "Оберег" в зоне специальной военной операции (СВО).

Жилеты способны останавливать снайперские пули НАТО калибра 8,6 мм, при этом они легкие и удобные, рассказал РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

"И у нас получилось. Вес "Оберега" - всего около 11,7 килограмма. Новинку испытывали не только стандартными для класса Бр-5 пулями 7,62х54мм, но и пулями более мощного калибра - 8,6 мм", - сообщил он.

Солдаты на передовой уже испытали новые бронежилеты и остались ими довольны, подчеркнул Артяков. Иностранные жилеты уступают в легкости и защите.

"Ростех" является главным поставщиков вооружения для нужд специальной военной операции. Ранее госкорпорация передала Минобороны России вторую за год партию новых истребителей Су-35С.

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