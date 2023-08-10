Собянин сообщил о расширении финансовой поддержки социального предпринимательства

В Москве работает свыше 46 тысяч социально ориентированных компаний

В Москве работает свыше 46 тысяч социально ориентированных компаний. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, столица заинтересована в максимальном развитии бизнеса с человеческим лицом, поэтому городские власти решили расширить финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства.

Так, представители малого и среднего бизнеса, прошедшие обучение по городским образовательным или акселерационным программам, смогут претендовать на получение грантов до 3 млн руб. для компенсации до 75% затрат на реализацию проектов.

Лауреаты конкурсов и лучшие участники программ в сфере социального предпринимательства смогут рассчитывать на финансовую поддержку в размере до 300 тысяч рублей за один конкурс или программу.

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