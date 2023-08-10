ВОЗ предупредила о быстром распространении нового варианта омикрон-штамма

Он может вызвать рост заболеваемости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила об активном распространении нового варианта омикрон-штамма - EG.5.

Впервые о нем стало известно 17 февраля 2023 года, специалисты обозначили его как вариант, находящийся под наблюдением.

"Посредством нынешней оценки риска мы определяем EG.5 как вариант, представляющий интерес", - говорится в сообщении ВОЗ (цитата по ТАСС).

В течение недели с 17 по 23 июля был зафиксирован рост заболеваемости EG.5. на 17,4%. По мнению ученых, этот вариант может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим во всем мире.

"EG.5 продемонстрировал повышенную распространенность, преимущество в росте и способность ускользать от иммунитета, на сегодняшний день не было сообщений об изменениях тяжести заболевания", - подчеркнули в ВОЗ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"