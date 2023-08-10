Умер испытатель "космического мотоцикла" Александр Викторенко

Ему было 76 лет

Герой СССР космонавт Александр Викторенко умер в возрасте 76 лет.

О его смерти сообщили в четверг, 10 августа, в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

Викторенко был зачислен в отряд космонавтов в 1978 году в 31 год. Он совершил четыре полета в космос в 1987-1995 годах. Во время полета в 1990 году Викторенко вместе с Александром Серебровым испытал установку для перемещения космонавтов в открытом космосе - "космический мотоцикл", передает РИА Новости.

Ранее в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина сообщили, что 10 июля открылся новый набор в отряд космонавтов "Роскосмоса". Документы можно подать до 30 октября. В результате открытого конкурса в период с 2012 по 2021 годы удалось отобрать 20 человек.

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