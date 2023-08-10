Детский культурный форум в Москве собрал более двух тысяч участников

Мероприятие проводится в столице уже второй раз

Более двух тысяч ребят из России и стран Ближнего зарубежья собрались в эти дни в Москве на Второй международный детский культурный форум.

Это уникальная площадка, где можно открыто поговорить об актуальных тенденциях, познакомиться с различными направлениями в искусстве, а также найти друзей и единомышленников. Мероприятие проводится в столице уже второй раз, участников ждёт насыщенная программа: концерты и мастер-классы, лекции и встречи с экспертами.

"У нас 2400 ребят с нами вместе. У нас 89 регионов. Все приехали, все с нами. И это тоже очень важно, потому что некоторые это сделали впервые. У нас 13 стран. И вы видите ребят в разных национальных костюмах, которые также приехали в Россию несмотря ни на что, делиться своим опытом, как они занимаются искусством, пишут, рисуют, поют, танцуют", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

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