Допрошены свидетели: последние данные о взрыве в Сергиевом Посаде

Склад пиротехники взорвался накануне

13 человек остаются в больнице после ЧП в Сергиевом Посаде. Трое из них в реанимации. На данный момент судьба 12 человек остается неизвестной. Разбор завалов на месте ЧП продолжается до сих пор, а в Следственном комитете сегодня сообщили о задержании технического директора фирмы "Пиро-Росс", на складе которой произошел взрыв.

Спасатели до сих пор разбирают завалы после вчерашнего взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Найти не могут 12 человек. Пока они считаются пропавшими без вести. Тем временем в качестве подозреваемого задержан технический директор компании "Пиро-Росс", на складе которой и произошла детонация, по некоторым данным, трёх тонн пороха.

В главном офисе компании "Пиро-Росс" сегодня проведены обыски. Изъяты нормативные документы и должностные инструкции работников. Следователи допросили и других руководителей организации, а также пообщались с пострадавшими. До этого на допросе побывал Сергей Чанкаев - директор предприятия - арендатора склада, на котором произошел взрыв. В 2023 году организация, арендовавшая склад на территории завода, была признана банкротом. В отношении неё с апреля открыто конкурсное производства и назначен конкурсный управляющий. Фирму не раз проверяли Ростехнадзор и МЧС и были выявлены нарушения, связанные с хранением пиротехники.

"Следователи допросили 34 свидетеля, а также провели 7 выемок. Следствию предстоит дать оценку законности нахождения пиротехники и её составляющих на территории завода в складских помещениях. Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в аппарат главного СУ СК России по Московской области", - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.

Склад пиротехники взорвался накануне. Взрыв был такой силы, что ангар и ещё как минимум три строения по соседству полностью разрушены. В больнице до сих пор остаются 24 человека. Пятеро из них в тяжёлом состоянии в реанимации. Одна женщина от полученных ожогов скончалась вчера вечером. Ещё 31 человек проходит лечение амбулаторно.

Взрыв был такой мощный, что обломки зданий разлетелись на сотни метров. Взрывной волной с окон посрывало москитные сетки, выбило стекла в двух школах, колледже, спорткомплексе и в жилых домах. В некоторых квартирах даже рухнули межкомнатные перегородки. Власти Подмосковья пообещали в ближайшее время устранить все повреждения.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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