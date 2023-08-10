Собянин анонсировал скорое открытие Дворца спорта в Некрасовке

Здание готовится к открытию

До конца лета в столичном районе Некрасовка будет завершено строительство Дворца спорта. На территории несколько бассейнов, ледовая арена и различные тренировочные залы. Готовность объекта сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города также заявил о запуске нового производства в индустриальном парке "Руднёво".

Новую ледовую арену уже тестируют профессионалы - совсем скоро на этой площадке Георгий будет тренировать команды хоккеистов.

"Отличный прекрасный лед, сам катит, даже усилий прилагать не надо. Главное, поймать ритм, и только вперед!" – говорит тренер хоккейного клуба "Вымпел" Георгий Гурьянов.

Новый Дворец спорта в Некрасовке уже готовится к открытию. Площадь здания - больше 20 тысяч квадратных метров и три этажа, на которых можно заниматься десятками разных видов спорта. Всюду панорамные окна и много света. В универсальном зале будут проходить тренировки игровых видов спорта - баскетбола, волейбола, тенниса, мини-футбола и гандбола. Под одной крышей - полный комплекс для достижения высоких результатов - два бассейна, тренажерный, гимнастический и хореографические залы. Есть пространство для единоборств и экстремалов.

Фактически это спортивный кластер, который открывает перед жителями юго-востока столицы множество возможностей. Сегодня итоги строительства оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр следил за строительством Дворца на всех этапах - в прошлом году здесь только приступили к чистовой отделке, которую проводили с применением новых технологий - например, на стены и потолки наносили специальное покрытие, чтобы в залах не было звонкого эха.

Тогда же Сергей Собянин посетил один из самых крупных в городе промышленных кластеров - промзону "Руднево". Год назад здесь заканчивалось строительство 16 корпусов. Теперь же построены 18 корпусов общей площадью около 120 тысяч квадратных метров. Эта территория стала шестой площадкой особой экономической зоны "Технополис Москва", поэтому для резидентов парка действуют различные льготы и преимущества. На площадке запущено серийное производство конденсаторов, при этом большая часть сырья и оборудования - российские.

"Мы можем развиваться, увеличивать объемы. К тому же, эта дополнительная площадь, которую мы получили, мы планируем построить линию по производству конденсаторов для электромобилей", - рассказал Александр Матешенко, руководитель службы качества конденсаторного завода.

В Руднёво строительство продолжается. Эта территория уже становится центром притяжения московской промышленности. А еще здесь создаются тысячи рабочих мест для жителей соседних районов, в том числе Некрасовки.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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