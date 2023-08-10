В аэропорту "Шереметьево" пассажир пытался вывезти в Китай 8 млн рублей

Мужчина может стать фигурантом уголовного дела

Почти 8 миллионов рублей в разной валюте попытался вывезти из России мужчина, вылетающий из аэропорта "Шереметьево" в Китай. Пассажира остановили инспекторы, когда он проходил через "зелёный коридор".

В рюкзаке россиянина обнаружили чёрный полиэтиленовый пакет, в который были завернуты незадекларированные купюры. Это шесть увесистых пачек пятитысячных купюр российских рублей, а еще американские и сингапурские доллары, катарские риалы и украинские гривны.

Теперь мужчина может стать фигурантом уголовного дела о контрабанде наличных денежных средств. А это до двух лет лишения свободы.

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