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В Домодедовcком районе загорелся автосервис

14:57
  • четверг
  • 10 августа 2023

Обошлось без пострадавших

В Домодедовcком районе всю ночь тушили крупный пожар. В селе Константиново загорелся автосервис. Огонь быстро распространился на площади 1200 квадратных метров. Дым и пламя были настолько сильными, что их видели жители соседних посёлков.

Ситуация осложнялась тем, что внутри строения хранились газовые баллоны. Огонь перекинулся на стоящие рядом автомобили. Тем не менее, близлежащие постройки пожарным удалось защитить. Справились с открытым горение только к шести часам утра. Пострадавших нет.

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