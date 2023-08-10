Московскому дворцу пионеров возвращают исторический облик

Сейчас реставраторы восстанавливают панно "Юные ленинцы"

Московскому дворцу пионеров на Воробьевых горах возвращают исторический облик. Его построили более 60 лет назад. И с тех пор серьезно не ремонтировали. Сейчас реставраторы восстанавливают главный символ комплекса – панно "Юные ленинцы". Но не менее интересные работы ведутся внутри и вокруг дворца.

Яркое украшение и один из главных символов Дворца пионеров на Воробьевых горах - панно "Юные ленинцы" - пока еще в руках реставраторов. Композиция многофигурная, сложная. И техника, в которой выполнена, непростая. Цветная смальта, керамика, рельефные изображения из белого цемента. Сохранилось панно за шесть десятилетий неплохо. Тем не менее, трещины, сколы, утраты были.

"Да, были моменты, часть стёкол отсутствовала, то есть приходилось заказывать именно под размеры, выпиливать, всё это вставлять на места. Ребята работали очень тщательно и кропотливо - то есть подбирали всё, чтобы все в цвет, в тон", - рассказал руководитель проекта Артём Воробьёв.

Сразу несколько масштабных панно - и внутри Дворца. И некоторым из них реставраторам пришлось возвращать первоначальный вид.

"Были повреждения, например, в виде размещения электрических шкафов, либо устройства дополнительных дверных проемов, либо просто часть панно была закрыта штукатуркой, либо гипсокартоном. Все эти элементы избыточные, безусловно, были удалены", - пояснила Елена Гонцова, заместитель директора ГАУ "МосжилНИИпроект".

Что касается гигантской звезды в центре панно, у реставраторов возникли предположения - она могла быть красного цвета. Но по черно-белым фотографиям понять это невозможно. Поэтому решили оставить нынешний. Пришлось разгадывать и эффект необычного свечения у панно "Золотые нити. Выясняли, что за техника, каким составом покрыт каждый кусочек смальты.

Открытые пространства, много света! Архитектурный ансамбль Дворца пионеров - образец советского модернизма. Строился специально для детей. В 1962-м его открыл лично Никита Хрущев.

И с тех пор комплексная реставрация Дворца никогда не проводилась. Но с апреля этого года строители работают сразу в пяти корпусах. Ремонтно-реставрационные работы во Дворце пионеров в целом выполнены на 75 процентов. Реставраторы завершают остекление купола.

Три световых купола восстанавливают по историческим чертежам и фотографиям. Дело в том, что в восьмидесятые годы прошлого века старое остекление заменили - на пластик. А сейчас новодел убрали, фонарям возвращают исконные облик и форму. И так со всеми конструкциями и деталями в каждом из корпусов.

"Сейчас мы в принципе находимся уже на завершающей стадии, потому что уже инженерка вся готова, мы вышли на чистовую отделку, например, в этом зале мы уже укладываем напольное покрытие, уже в один слой открашены почти все стены, заменено ограждение второго этажа", - сообщил Максим Гордиенко, начальник управления по реализации объектов благоустройства Департамента капитального ремонта Москвы.

Реставраторы и строители прекрасно знают, почему стоит торопиться - в сентябре, в начале учебного года в эти стены уже снова вернутся дети.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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