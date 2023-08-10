В парке им. 40-летия ВЛКСМ восстанавливают три исторических фонтана

Водный комплекс воссоздают по историческим документам

В парке имени 40-летия ВЛКСМ сейчас восстанавливают сразу три исторических фонтана. Сооружения уже давно нуждались в ремонте. Их облицовка и скульптуры начали разрушаться, одно из изваяний было безвозвратно утрачено, чаши покрылись трещинами, трубы пришли в негодность.

Водный комплекс воссоздают по историческим документам. Для этого старые элементы полностью разобрали, подготовили котлован для насосного оборудования, возвели новые бетонные основания.

Чаши заново отлили, сохранив оригинальные форму и облицевали гранитом. Скульптуры восстанавливают в реставрационных мастерских. "Бегущую по волнам" и "Музы" уже обновили, а вот "Камыши" пришлось выполнить заново.

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