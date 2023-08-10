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В Киеве заговорили о переговорах с Россией, но без Путина

13:04
  • четверг
  • 10 августа 2023

Украина и сама признает нереалистичность такого сценария

На Украине назвали условия, при которых в Киеве согласились бы на переговоры с Россией.
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В первую очередь, это вывод российской армии с территории Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

А во-вторых, Киев не будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. На Украине переговоры с ним запрещены на законодательном уровне, передает РИА Новости.

"Но нам ясно, что мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом", - сказал Кулеба.

По словам дипломата, цель может быть достигнута "с помощью сочетания войны и дипломатии". Кроме того, всегда можно вести дела непрямым путем, а с помощью посредников.

"Нам нужен определенный творческий подход, чтобы найти решения. Мы будем искать их любыми способами, но на данный момент условия отсутствуют", - заключил Кулеба.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов пояснил, почему переговоры в Джидде по Украине не приведут к результату. Обсуждать вопросы, касающиеся безопасности России и ее национальных интересов, без участия Москвы - пустая трата времени, отметил дипломат.

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