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Собянин принял решение расширить сеть зарядных станций для электромобилей

13:22
  • четверг
  • 10 августа 2023

На улицах Москвы установят еще 250 зарядных станций

На территории столицы будет установлено 250 новых электрозарядных станций. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал, что в Москве сейчас около 3,2 тыс. зарядных станций для электромобилей, из них больше 200 установлены в рамках программы "Энергия Москвы". За последние восемь лет количество зарегистрированных в городе электромобилей выросло примерно в 20 раз.

"Чем больше в столице пользуются электротранспортом, тем лучше экологическая ситуация. Поэтому мы помогаем владельцам таких машин. Например, они освобождены от транспортного налога и могут бесплатно пользоваться городскими парковками", – добавил Собянин.

Развитие электротранспорта является важнейшим фактором улучшения экологической ситуации в Москве, добавил мэр.

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