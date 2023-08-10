ВТБ получит госпакет акций Объединенной судостроительной компании

Этот вопрос обсуждался во время встречи президента с главой ВТБ Андреем Костиным

Развитие системы внешнеторговых платежей в национальных валютах Владимир Путин обсудил в четверг на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

Руководитель одного из крупнейших российских банков сообщил: целый ряд дружественных нашей стране государств активно создают собственные платежные системы, которые становятся альтернативой SWIFT. И одной из приоритетных задач сейчас является их эффективное взаимодействие.

Большие возможности в этом плане предоставляют новые цифровые технологии. Так, ВТБ принимает активное участие в эксперименте по запуску цифрового рубля. Ещё один важный вопрос, который обсудили на встрече - передача ВТБ пакета акций ведущего производителя судов в стране.

Путин: Правительство РФ проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ госпакет акций Объединённой судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами они, коллеги, тоже об этом говорили и прорабатывали предварительно. Хотел бы вашу реакцию услышать на этот счёт.

Костин: Спасибо за доверие. Когда я об этом первый раз услышал, было, конечно, достаточно неожиданно. Но могу сказать, что мы хорошо знаем эту организацию, с самого начала её создания. Мы работаем тесно и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию, поэтому знаем проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования. Поэтому я уверен, что при вашей поддержке мы справимся с этой задачей и приложим все силы, для того чтобы все задачи решить.

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