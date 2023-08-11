Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Любовь в каждом мгновении

Овны

Приятные события ждут вас в сфере развлечений и воспитания детей. Вы можете здорово провести время в эту пятницу на веселом мероприятии или дне рождения.

Тельцы

Удачный день для спокойных продуманных покупок для дома, дачи, семьи. Ваши практичность и здравомыслие помогут приобрести качественные и очень стильные вещи.

Близнецы

Всего несколько ваших слов сегодня способны успокоить хоть взрослого, хоть ребенка. Запишите свои мысли, если хочется – они будут в дальнейшем вас спасать от стрессов.

Раки

Кто-то из подруг, коллег женского пола или любимый человек подарит вам сегодня радость и счастье. В бизнесе это время принятия взвешенных решений, которые впоследствии принесут плоды.

Львы

Вам подарят деньги или оплатят что-то за вас – даже если это будет мелочь, все равно приятно, правда? Ваша ответная щедрость тоже не останется незамеченной!

Девы

Идеальный день для приведения в порядок не только дел, но и состояния души. Хорошо уединиться, обновить дневник, попытаться проанализировать события жизни, сходить на сеанс психотерапии.

Весы

Вы получите лучи поддержки и много доброй энергии от друзей, если обратитесь к ним. Застенчивым и скромным представителям знака сегодня хорошо знакомиться, искать единомышленников.

Скорпионы

Не отказывайтесь сегодня от предложений поучаствовать в благотворительных акциях. Этим вы добавите плюсиков своей карме и создадите хорошую полезную традицию.

Стрельцы

Редкий день, когда обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Постарайтесь напитаться этой приятной энергетикой и помочь тем, кому не так повезло в жизни.

Козероги

Общение со старшим поколением семьи - бабушками, дедушками - вдохновит вас и придаст сил. Подумайте также, кто из предков мог бы стать для вас примером.

Водолеи

Любовь в каждом мгновении этого яркого августовского дня! Сходите на свидание, устройте что-то романтическое – будет что вспомнить зимой, просматривая фотографии.

Рыбы

Наводить порядок дома – занятие для многих скучное и неприятное, но только не для вас! Сегодня и в выходные вам будет легко и радостно раскладывать все по полочкам.

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