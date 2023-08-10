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ВС России отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении

14:00
  • четверг
  • 10 августа 2023

А также семь - на купянском, по одной - на запорожском и краснолиманском

Министерство обороны России сообщило на брифинге в четверг, что российские военные в ходе проведения спецоперации продолжают наступательные действия на купянском направлении.

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Уточняется, что было улучшено положение по переднему краю.

Кроме того, стало известно, что ВС России отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении, семь - на купянском, по одной - на запорожском и краснолиманском.

Российские войска нанесли удары по двум пунктам управления бригад ВСУ и оружейному складу в ДНР. Средства ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сбиты 38 украинских беспилотников.

По поводу потерь ВСУ за сутки в Минобороны сообщили следующее: до 60 военных - на краснолиманском направлении, до 125 военнослужащих, танк, две бронемашины, три гаубицы "Мста-Б", орудия Д-20 и Д-30 - на запорожском направлении, свыше 290 военнослужащих убитыми и ранеными - на донецком направлении, более 55 военных - на купянском направлении.

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