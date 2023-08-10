А также семь - на купянском, по одной - на запорожском и краснолиманском

Министерство обороны России сообщило на брифинге в четверг, что российские военные в ходе проведения спецоперации продолжают наступательные действия на купянском направлении.

Уточняется, что было улучшено положение по переднему краю.

Кроме того, стало известно, что ВС России отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении, семь - на купянском, по одной - на запорожском и краснолиманском.

Российские войска нанесли удары по двум пунктам управления бригад ВСУ и оружейному складу в ДНР. Средства ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сбиты 38 украинских беспилотников.

По поводу потерь ВСУ за сутки в Минобороны сообщили следующее: до 60 военных - на краснолиманском направлении, до 125 военнослужащих, танк, две бронемашины, три гаубицы "Мста-Б", орудия Д-20 и Д-30 - на запорожском направлении, свыше 290 военнослужащих убитыми и ранеными - на донецком направлении, более 55 военных - на купянском направлении.

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