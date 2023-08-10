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Россия безвозмездно поставит зерно шести странам Африки

14:09
  • четверг
  • 10 августа 2023

До 50 тысяч тонн

Россия в ближайшее время поставит шести странам Африки 25-50 тысяч тонн зерна. Об этом в четверг, 10 августа, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

По его словам, цены на зерно сейчас нестабильны, в ближайшей перспективе возможен их рост. В Европе есть риски, связанные с увеличением продовольственной инфляции.

"Она увеличивается с учетом ситуации в Черном море, с учетом того, что были прецеденты, когда были атаки на гражданские суда", - объяснил министр (цитата по ТАСС).

При этом в нашей стране продовольственная инфляция пока незначительная. Кроме того, Россия может повысить прогноз экспорт зерна в этом сельхозгоду с нынешних 55 миллионов тонн.

"Если мы будем видеть, что у нас прогнозы по объемам зерна растут, мы скорректируем цифру по объемам экспорта", - отметил Патрушев.

Ранее президент Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге, заявил, что наша страна продолжит поставлять африканским государствам зерно, в том числе безвозмездно.

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