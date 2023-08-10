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Власти ДНР: Россия готова к полноценному наступлению

14:46
  • четверг
  • 10 августа 2023

Но сейчас у армии другие цели

Российская армия готова к полноценному наступлению, однако оборона выгоднее на данном этапе специальной военной операции (СВО).

Гибель личного состава при оборонительных действиях - один к пяти, объяснил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Сейчас главная задача - уничтожить как можно больше сил противника.

"Наши вооруженные силы давно уже готовы к полноценному наступлению <…> Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдем вперед", - сообщил он РИА Новости.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что российская армия может перейти в контрнаступление на ключевых направлениях фронта в зоне СВО, если получит соответствующий приказ.

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