Власти ФРГ должны продвигать мирные инициативы

Власти ФРГ должны отказаться от поставок оружия и боеприпасов на Украину и начать продвигать инициативы по мирному урегулированию конфликта. Об этом в интервью YouTube-каналу Deutschland Kurier заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.

"Поставки оружия — это ошибка. Это не наш конфликт. Нам следовало бы держаться подальше от всего этого", - заявил Котре.

При этом политик подчеркнул, что регулярные поставки вооружений на Украину могут привести к эскалации конфликта между Москвой и Киевом. По его словам, ведущие страны Европы должны отказаться от финансирования киевского режима и начать продвигать инициативы по мирному урегулированию украинского кризиса.

Он также добавил, что экономические рестрикции "коллективного" Запада негативно сказались на немецко-российских отношениях. Именно недальновидная политика стран ЕС привела к "уничтожению" внешнеполитического имиджа Германии, заключил депутат.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что власти Германии не должны мешать США поставлять на Украину кассетные боеприпасы. По его словам, американские власти должны самостоятельно принимать решение о передаче таких боеприпасов другим странам.

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