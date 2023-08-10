На Украине собрались мобилизовать вообще всех

Контрнаступление провалилось, позиции Киева слабы как никогда

После того, как "формулу мира" Зеленского похоронили в Джидде, на Украине устраивают ее поминки. Вот популярный журналист и политолог Юрий Романенко позвал в эфир снайпера ВСУ, чтобы тот поделился горькой "окопной правдой". По словам бойца, армия совершенно спокойно воспримет ситуацию, при которой киевский режим согласится с потерей части территорий и пойдет на перемирие.

"Я не вижу ни одного шанса выйти не то что на границы 1991 года, но выйти на границы 24 февраля. Наша задача - удержать то, что есть сейчас. Мы можем потерять часть какой-то области теоретически, и к этому надо быть готовыми на самом деле, но мы не потеряем нашу государственность как страны. Я не думаю, что армия не поймет", - сказал боец.

Параллельно украинцев пугают еще более масштабной мобилизацией. Тем, что воевать отправят всех.

"Это сейчас тотальная проблема - люди, которые год-полтора в окопах, физиологически требуют восстановления. А чтобы это сделать, их нужно кем-то заменить. В самое ближайшее время, если конфликт не закончится, мобилизовать придется еще сотни и сотни тысяч людей", - заявил Тарас Чмут, украинский политолог.

По удивительному совпадению тот же нарратив публикует и западная пресса. Корреспондент немецкого издания Bild после того, как побывал на передовой, рассказал, что дела у ВСУ идут очень плохо. Станет ли Запад и дальше вливать в Украину колоссальные средства - большой вопрос. А потому лучше, мол, конфликт остановить.

"Большой страх украинцев заключается в том, что люди на Западе могут в какой-то момент сказать: "Вы сами видите, что у вас ничего не получается". Есть ли смысл тогда продолжать борьбу? Или лучше пойти на переговоры? Ведь отразив все атаки ВСУ, российские войска могут и сами перейти в наступление, которое уже невозможно будет сдержать", - говорится в материале.

Видимо, как раз на этот случай НАТО и готовит свежую кровь для борьбы против России. Министр обороны Польши заявил, что Варшава разместит у границ Белоруссии около 10 тысяч военных. Якобы - для защиты. На самом же деле, уверены эксперты, чтобы открыть "второй фронт", если понадобится. Причем понадобиться это может лично Джо Байдену. Предвыборная кампания диктует свои правила. Необходима либо крупная победа, либо - хотя бы остановка конфликта, потому как спонсировать дальнейшие неудачи украинской армии американский избиратель порядком устал. Согласно соцопросу CNN, более половины респондентов выступают против расширения финансовой помощи Киеву. И считают, что США уже сделали достаточно. В Белом доме общественным мнением явно разочарованы.

"Сожалею, что американцы не чувствуют этого, но наша помощь важна не только для Украины, но и для наших европейских союзников и партнеров, особенно наших союзников по НАТО", - сказал Джон Кирби, официальный представитель Белого дома.

Тему бессмысленных и беспощадных для американского налогоплательщика траншей Киеву активно раскручивают оппоненты Байдена республиканцы. Вот такую рекламу они разместили в Нью-Йорке: фото Зеленского на розовом фоне и подпись: "Я заработал в 10 раз больше, чем фильм "Барби". На Fox News подхватывают. Сообщают, что хозяин Белого дома собирается просить у Конгресса еще несколько миллиардов долларов для киевского режима.

"Это будет тяжелая битва в Палате представителей. Многие конгрессмены прямо говорят: "Американцам надоело, что Вашингтон с головой уходит в бесконечные войны". Нынешняя так и вовсе грозит обернуться ядерной битвой с Москвой. И вот этого боится уже абсолютное большинство граждан США", - передает Fox News.

Провокатор апокалипсиса да еще и коррупционер - так себе имидж для кандидата в президенты. Только накануне конгрессмены-республиканцы заявили, что клан Байденов получал миллионные взятки не только из Румынии, Казахстана и Украины, но даже из России. И нынешний глава государства был в курсе семейного подряда - об этом свидетельствовал подельник его сына Хантера.

Неудобных вопросов с каждым днем все больше. New York Post опубликовала очередную сенсацию: кокаин, найденный полтора месяца назад в Белом доме, действительно принес человек из окружения Джо Байдена. И президент США знает, кто именно. Но молчит.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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