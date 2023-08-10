WSJ: Байден сделал "урановый" подарок Путину

Россия - единственный источник урана

Запрет американского лидера Джо Байдена на разработку урановых месторождений в Аризону стал неожиданным подарком для президента России Владимира Путина, передает издание The Wall Street Journal.

Как отметили авторы публикации, несмотря на ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном, многие американские АЭС до сих пор работают за счет урана, привезенного на территорию США из России.

Уточняется, что на данный момент американские компании являются, пожалуй, главным импортером природного урана. Так, например, только за первые шесть месяцев текущего года в страну было направлено порядка 90 процентов от общего количества радиоактивного металла, используемого для поддержания работы атомных реакторов.

Авторы подчеркнули, что новый указ действующего президента США Джо Байдена значительно усложнит для Вашингтона поиск альтернативных источников урана. Иными словами, теперь американские компании обязаны закупать радиоактивную руду исключительно у российских поставщиков, заключили в издании.

Ранее журналисты издания Bloomberg сообщили, что сближение России и Нигера приведет к значительному усилению зависимости западных стран от российской атомной энергетики. По данным СМИ, после объединения этих двух стран в сфере энергетики союзники Москвы станут добывать до 60 процентов мирового запаса урана ежегодно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"