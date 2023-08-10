Президент Нигерии заявил о готовности вести переговоры с мятежниками в Нигере

Диалог с лидерами переворота приведет к нормализации ситуации в стране

Власти Нигерии будут поддерживать контакты с лидерами государственного переворота в Нигере. Об этом в ходе брифинга по итогам саммита ECOWAS заявил президент Нигерии Бола Тинубу.

"Мы продолжим контактировать с лидерами переворота", - заявил Тинубу, чьи слова приводит ТАСС.

При этом политик подчеркнул, что диалог с представителями военной хунты в Нигере позволит в кратчайшие сроки восстановить конституционный строй в африканской республике.

Ранее журналисты издания The Wall Street Journal сообщили, что армия Нигерии приведена в полную боевую готовность из-за ситуации в Нигере. По данным СМИ, в ближайшее время в стране будет развернута "широкомасштабная" мобилизация.

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