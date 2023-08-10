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Колокольцев заявил о критической нехватке личного состава в полиции

16:48
  • четверг
  • 10 августа 2023

За последние месяцы из органов уволилось порядка пяти тысяч сотрудников

Органы внутренних дел испытывают "критический" дефицит профессиональных кадров. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава МВД Владимир Колокольцев

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"Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим", - приводит информагентство РИА Новости слова Колокольцева.

При этом глава ведомства подчеркнул, что за последние несколько месяцев из органов внутренних дел уволилось порядка пяти тысяч сотрудников. По его словам, на данный момент большая часть регионов России испытывает нехватку профессиональных кадров.

Он также добавил, что, несмотря на отсутствие кадров, действующие сотрудники МВД должны делать все для обеспечения защиты прав и свобод российских граждан.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что украинские спецслужбы прикладывают значительные усилия для стравливания верующих между собой. По его словам, неонацисты на Украине намеренно пытаются рассорить представителей УПЦ и РПЦ.

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