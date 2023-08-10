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Полковник Макгрегор: командиры ВСУ приказывают солдатам сдаваться в плен

17:17
  • четверг
  • 10 августа 2023

У украинских военных нет выбора

Украинские командиры все чаще приказывать своим подчиненным сдаваться в плен ВС России. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.   

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"Командиры ВСУ должны принять решение: сдаться в плен или погибнуть", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что сдача в плен российским военным является единственным шансом выжить для солдат ВСУ. По его словам, "катастрофические" потери украинской армии в ходе анонсированного странами Запада контрнаступления привели к нежеланию солдат идти в повторные атаки на оборонительные укрепления ВС России.   

Он также добавил, что многие бойцы ВСУ предпринимают попытки самостоятельно сдаться в плен. Это происходит из-за должного отношения российских военных к пленным украинцам, заключил аналитик.  

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что ВС России обладают достаточным количеством ресурсов для захвата украинской столицы. По его словам, для осуществления наступательных действий российским военным необходим лишь приказ главнокомандующего.

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