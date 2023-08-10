Минобороны России сообщило о плановом полете двух стратегических ракетоносцев

Сопровождение обеспечивали истребители Су-35С
Министерство обороны России сообщило в четверг, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет продолжительностью около восьми часов над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана.
Сопровождение обеспечивали истребители Су-35С.
"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - указал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией.
Он добавил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами - в том числе Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.