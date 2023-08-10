Минобороны России сообщило о плановом полете двух стратегических ракетоносцев

Сопровождение обеспечивали истребители Су-35С

Министерство обороны России сообщило в четверг, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет продолжительностью около восьми часов над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана.

Сопровождение обеспечивали истребители Су-35С.

"Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - указал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией.

Он добавил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами - в том числе Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

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