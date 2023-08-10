Берлин может замерзнуть уже в ближайшие годы

Сокращение поставок дешевых энергоносителей из России в Европу приведет к истощению газовых хранилищ Германии, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на комментарий главы немецкой Ассоциации операторов газохранилищ Себастьяна Блешке.

"Опасность нехватки газа сохранится до 2026-2027 годов", - заявил Блешке.

При этом представитель немецкой ассоциации подчеркнул, что для предотвращения дефицита природного газа в Германии власти страны должны предпринять дополнительные "инфраструктурные меры".

Он также добавил, что, несмотря на рекордное заполнение немецких газовых хранилищ, любое похолодание на европейском континенте может привести к возникновению нового энергетического кризиса.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что западные страны переоценили эффективность введения экономических рестрикций против России. По его словам, антироссийские санкции не сработали из-за внутриполитических разногласий между ведущими странами Европы.

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