Президент Зимбабве пообещал всем сторонникам попадание в рай

Избиратели должны проголосовать за правящую партию страны

Избиратели, которые на предстоящих выборах проголосуют за правящую партию страны, однозначно попадут в рай. Об этом в интервью изданию Associated Press заявил президент Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.

Как отметили авторы публикации, президент африканской республики собрал многотысячный митинг своих сторонников, где высказался о ходе избирательной компании. Уточняется, что все участники акции получили в качестве подарка буханку хлеба, на которой "красуется" изображение пока еще действующего лидера Зимбабве.

"Вы попадете в рай, если не проголосуете за Зимбабвийский африканский национальный союз", - заявил Мнангагва.

При этом политик подчеркнул, что предстоящие выборы должны закрепить независимость страны от европейских и американских колонизаторов.

Ранее журналисты информагентства ТАСС сообщили, что российский лидер Владимир Путин презентовал коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет. По данным СМИ, дорогостоящий подарок будет доставлен на территорию страны в ближайшее время.

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