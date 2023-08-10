Вашингтон пытается оправдать провал контрнаступления Украины

Американский лидер Джо Байден пытается обмануть мировую общественность, утверждая, что президент России Владимир Путин "проиграл" конфликт на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил офицер разведывательных войск США в отставке Скотт Риттер.

Как отметил бывший разведчик, американские политики намеренно предпринимают попытки дискредитировать российского лидера, чтобы хоть как-то "оправдать" провал контрнаступления Украины.

"Путин проиграл!" — ну не будет же тот сидеть перед телевизором и вздыхать: "А я то и не знал! Спасибо, Джо, что сказал. Я сдаюсь!" – заявил Риттер.

При этом американский разведчик подчеркнул, что публичные заявления отдельных представителей политической элиты США не имеют ничего общего с реальным положением дел в зоне СВО. По его словам, такими действиями американские политики пытаются ввести в заблуждение мировою общественность.

"Россия и ее союзники знают правду!" - заключил офицер разведывательных войск.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинские командиры все чаще приказывать своим подчиненным сдаваться в плен российским военным. По его словам, сдача в плен является единственным шансом выжить для солдат ВСУ.

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