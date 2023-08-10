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Собянин принял решение выделить грант на развитие киностудии имени Горького

18:24
  • четверг
  • 10 августа 2023

Строители уже произвели капитальный ремонт фасада и входа главного здания

Столичные власти выделят грант на развитие киностудии имени Горького. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Выделим грант на развитие киностудии имени Горького – одного из старейших и крупнейших отечественных кинопроизводственных комплексов", - написал Собянин.  

При этом столичный мэр подчеркнул, что именно здесь создавались любимые несколькими поколениями картины: "Морозко", "Семнадцать мгновений весны", "Белый Бим Черное ухо" и многие другие.

Сергей Собянин напомнил, что комплексная модернизация киностудии началась несколько лет назад. По его словам, строители произвели капитальный ремонт фасада и входа главного здания, а также помещений для детско-юношеского креативного кластера "Кинокампус Горького".

Помимо этого, мэр Москвы уточнил, что следующим этапом для киностудии станут ремонт помещений и благоустройство прилегающей территории.

"Обустроим и новые пространства: корпус для размещения резидентов; зал для показов и мероприятий; студию виртуального продакшена; павильоны для съемок кино и цифровых продуктов", - заключил мэр.

Обновленная киностудия войдет в состав городского кинокластера и станет местом притяжения творческой молодежи и всех, кто интересуется кино.

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