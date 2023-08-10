Варшава настаивает на увеличении военной поддержки Киева

Несмотря на колоссальную поддержку "коллективного" Запада, украинская армии все еще не в состоянии провести "решительное" контрнаступление в зоне СВО. Об этом в интервью изданию The Washington Post заявил президент Польши Анджей Дуда.

"ВСУ в настоящее время не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских военных", - заявил Дуда.

При этом политик подчеркнул, что, несмотря на наличие "передовых" вооружений НАТО, военнослужащие ВСУ все еще не способны преодолеть оборонительные укрепления российских военных. По его словам, безрезультативность наступательных действий украинских военных заключается в нехватке оружия и боеприпасов.

Он также добавил, что польская сторона призывает США и другие страны ЕС к увеличению военной поддержки киевского режима.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Польша и Латвия могут оккупировать часть Западной Украины для создания анклава протяженностью до 350 километров. По его словам, что такими действиями польские и латвийские политики планируют вернуть некогда принадлежавшие Варшаве и Риге территории.

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