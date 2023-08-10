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Минсельхоз России предупредил о возможном росте мировых цен на зерно

19:38
  • четверг
  • 10 августа 2023

Действия ВСУ в Черном море привели к росту цен на зерно

В ближайшее время ожидается рост цен на мировом рынке сельскохозяйственной продукции. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

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"Я думаю, что пока, возможно, цены на зерно будут расти", - заявил Патрушев, чьи слова приводит ТАСС.

При этом министр подчеркнул, что ситуация в черноморском регионе является триггером роста мировых цен на зерно. По его словам, регулярные атаки украинских военных на гражданские суда в Черном море так или иначе влияют на глобальный рост сельскохозяйственной продукции.  

Он также добавил, что в ближайшее время страны европейского континента испытают на себе "все прелести" продовольственного кризиса. Страны ЕС будут устранять последствия такого кризиса десятилетиями, заключил министр.  

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что отечественные компании поставят шести странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерна на безвозмездной основе. По его словам, такие действия необходимы для предотвращения продовольственного кризиса на африканском континенте.

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