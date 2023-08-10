Трамп назвал миграционную политику Байдена величайшей ошибкой в истории США

Интеллектуальные способности американского лидера удивляют

Миграционная политика действующего президента США Джо Байдена может оказаться величайшей ошибкой в современной истории США. Об этом на своей странице в Truth Social написал бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.

"Миграционная политика Байдена войти в историю как величайшая и наиболее разрушительная ошибка, когда-либо совершенная в истории США", - написал Трамп.

При этом бывший президент США подчеркнул, что действия нынешнего американского лидера в миграционной сфере приведут страну к "катастрофическим" последствиям. По его словам, недальновидная политика Байдена рано или поздно разрушит экономический потенциал США.

Он также добавил, что интеллект действующего президента США, который сравним с "умом первоклассника", не предназначен для решения не только внутриполитических проблем страны, но и глобальных вызов современности.

Ранее председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймсом Комером заявил, что семья действующего президента США Джо Байдена получала миллионы долларов в качестве зарубежного финансирования от предпринимателей из стран СНГ.

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