Трамп назвал миграционную политику Байдена величайшей ошибкой в истории США

Интеллектуальные способности американского лидера удивляют
Миграционная политика действующего президента США Джо Байдена может оказаться величайшей ошибкой в современной истории США. Об этом на своей странице в Truth Social написал бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.
"Миграционная политика Байдена войти в историю как величайшая и наиболее разрушительная ошибка, когда-либо совершенная в истории США", - написал Трамп.
При этом бывший президент США подчеркнул, что действия нынешнего американского лидера в миграционной сфере приведут страну к "катастрофическим" последствиям. По его словам, недальновидная политика Байдена рано или поздно разрушит экономический потенциал США.
Он также добавил, что интеллект действующего президента США, который сравним с "умом первоклассника", не предназначен для решения не только внутриполитических проблем страны, но и глобальных вызов современности.
Ранее председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймсом Комером заявил, что семья действующего президента США Джо Байдена получала миллионы долларов в качестве зарубежного финансирования от предпринимателей из стран СНГ.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"