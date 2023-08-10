Многие сдаются в плен

Сожженная самоходная артиллерийская установка М109. Украинских военных в ней не защитила ни броня, ни противокумулятивные экраны. Другой участок фронта – металлическую дверь после взрыва отбросило на 50 метров от бронетранспортера YPR-765 производства Нидерландов. Эвакуировать то, что осталось от машины, в тыл, смысла уже не имеет.

Под Клещеевкой к югу от Артемовска противник бросает в бой колонну техники. Изначально бронемашины должны были незаметно высадить бойцов ВСУ на линии боевого соприкосновения. Но наши разведчики оперативно передали координаты артиллерийским расчетам. Точным огнем уничтожены два автомобиля, пехота противника рассеяна. Деморализованный враг на поле боя бросил технику, погибших и раненых.

Только за сутки на донецком направлении российские бойцы "Южной" группировки войск при поддержке авиации успешно отразили 17 атак ВСУ.

Противник пытался наступать в районе Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска. Потери ВСУ – около 300 человек убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, две САУ и артиллерийская система М777 производства США.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю. За сутки успешно отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника составили более 55 украинских военнослужащих".

Киевский режим бросает в наступление призывников, которые и по медицинским показаниям в армии служить не должны, и подготовки нормальной пройти не успели. Однако и сами новобранцы ВСУ в такой ситуации понимают, что единственный шанс выжить - сдаться в плен. Трое украинских бойцов под Херсоном покинули отряд и переплыли Днепр, чтобы сложить оружие. С собой забрали автоматы, ручной гранатомет и три выстрела к РПГ. И это не первый случай, когда украинские военнослужащие признаются, что остались живы благодаря русским.

На этих кадрах (см. видео) российские военные выстрелом из ПТРК "Корнет" уничтожают наблюдательный пункт ВСУ на запорожском направлении. За сутки на этом участке противник также пытался пойти в атаку, но был остановлен огнем. Украинские военные потеряли 125 человек.

Форма одежды вовсе не парадная – полевая, но случай торжественный. Бойцов награждают за успешное отражение атаки ВСУ на краснолиманском направлении. Рубеж отстояли, противнику нанесли ощутимый урон. За мужество и стойкость бойцам вручили медали "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших", а также знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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