ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин обсудил с кабмином обустройство дорог в регионах

22:22
  • четверг
  • 10 августа 2023

Повысится в том числе качество грузовых перевозок

Более трех миллиардов рублей выделит правительство на создание отраслевого центра информационной безопасности. Об этом сегодня на заседании кабмина сообщил его глава Михаил Мишустин.

В условиях санкций необходимо внедрять отечественные разработки, в том числе те, которые обеспечивают сохранность значимых для граждан и бизнеса сведений.

Еще один вопрос - поддержка авиационного комплекса. В госкорпорацию по организации воздушного движения, которая обеспечивает безопасность и регулярность полётов гражданской авиации в России, направят 5 миллиардов рублей.

Обсудили на заседании и обустройство дорог в регионах.

Направим около 15 млрд рублей из бюджета на содержание и текущий ремонт автомобильных трасс регионального и местного значения, в том числе улично-дорожной сети. То есть тех маршрутов, что проходят в кварталах и во дворах и которыми жители пользуются ежедневно. Это позволит привести в порядок свыше 20 тыс. км шоссе, подъездных путей, различных съездов, выездов, что сделает их для поездок автомобильным и общественным транспортом более комфортными, а для пешеходов более удобными. Повысится также и качество грузовых перевозок", - указал премьер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Строительство дороги
Строительство дороги
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.