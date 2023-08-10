Мишустин обсудил с кабмином обустройство дорог в регионах

Повысится в том числе качество грузовых перевозок

Более трех миллиардов рублей выделит правительство на создание отраслевого центра информационной безопасности. Об этом сегодня на заседании кабмина сообщил его глава Михаил Мишустин.

В условиях санкций необходимо внедрять отечественные разработки, в том числе те, которые обеспечивают сохранность значимых для граждан и бизнеса сведений.

Еще один вопрос - поддержка авиационного комплекса. В госкорпорацию по организации воздушного движения, которая обеспечивает безопасность и регулярность полётов гражданской авиации в России, направят 5 миллиардов рублей.

Обсудили на заседании и обустройство дорог в регионах.

Направим около 15 млрд рублей из бюджета на содержание и текущий ремонт автомобильных трасс регионального и местного значения, в том числе улично-дорожной сети. То есть тех маршрутов, что проходят в кварталах и во дворах и которыми жители пользуются ежедневно. Это позволит привести в порядок свыше 20 тыс. км шоссе, подъездных путей, различных съездов, выездов, что сделает их для поездок автомобильным и общественным транспортом более комфортными, а для пешеходов более удобными. Повысится также и качество грузовых перевозок", - указал премьер.

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