Один шанс из ста: петербургские микрохирурги совершили чудо

Случай казался безнадежным

То, что Таисия увидела эту крупную тройку на экране монитора, огромная победа. Месяц назад в этот же кабинет она даже зайти самостоятельно не могла. В конце прошлого года девочка внезапно стала хуже видеть. Говорит, перед глазами как будто появились черные шторки, они становились все шире. Оказалось - редчайшая генетическая патология: стекловидное тело на сетчатке обоих глаз. Живая ткань на их поверхности как бы "скомкалась" и складки срослись друг с другом. Таисия в итоге ослепла. И что только не делали, куда только не обращались. Во всех клиниках говорили одно и то же - надежды вернуть зрение нет. Специалисты национального медицинского исследовательского центра "Микрохирургия глаза" имени Святослава Федорова в Санкт-Петербурге за сложный случай взялись.

"Перед операцией говорили, что один процент, что получится что-то. Мы не надеялись ни на что", - вспоминает мама.

Операция длилась 4 часа, это неимоверное напряжение для хирурга. Ведь он работает без команды ассистентов. Ногами управляет аппаратом, руками оперирует. Права на ошибку нет. Сетчатка - это структура, которая отвечает за взаимодействие оптической системы глаза и зрительным отделом головного мозга. Сверхтонкая и сверхчувствительная ткань, одно неточное нажатие - и будет разрыв. В данном случае требовалось заново расправить ее, как смятый кусок фольги, по всей внешней сфере глазного яблока.

"В левой руке ты держишь пинцет, в правой руке ты держишь пинцет. Одним пинцетом держишь сетчатку, вторым берешь мембрану и потихонечку разделяешь, шаг за шагом, миллиметр за миллиметрам вглубь уходя. Потом, когда уже все мембраны удалены, сетчатка расправляется", - объяснил Ярослав Байбородов, заведующий хирургическим отделением филиала НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" имени С. Федорова.

Это самый сложный случай за почти четвертьвековую врачебную практику Ярослава Байбородова. А ведь в этом центре каждый день возвращают зрение десяткам людей. Операцию Таисии без преувеличения можно назвать уникальной в мировом масштабе - именно по уровню профессионализма петербургских хирургов.

В мировой офтальмологической практике такие случаи, как у Таисии, считаются неоперабельными - они настолько трудоемки и рискованны, а результат может быть настолько ничтожен, что специалисты самого высокого класса предпочитают отказаться от них, назвав пациента безнадежным. Хирурги центра "Микрохирургии глаза" в Петербурге каждый раз воюют, бьются даже за небольшую прибавку зрения.

Полностью ослепшей девочке удалось восстановить зрение. Пусть на 20 процентов от нормы, но и это очень много. Теперь она может различать предметы, пользоваться телефоном, уверенно ориентируется в пространстве без посторонней помощи. Это не предел, говорят врачи. Впереди еще несколько операций, и прогнозы весьма благоприятные. Таисия уже решила: она тоже станет одним из тех волшебников, которые так помогли ей.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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