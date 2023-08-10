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Десятки человек погибли в результате мощных природных пожаров на Гавайях

22:33
  • четверг
  • 10 августа 2023

Наиболее сложная ситуация - на острове Мауи

Полыхает остров Мауи - второй по величине в Гавайском архипелаге. Лесные пожары распространяются с такой скоростью, что всего за два захватили большую часть этого некогда райского места. Осложняет ситуацию еще и ураган "Дора", который обрушился на остров. Сильный ветер гонит пламя всё дальше, не оставляя людям шансов на спасение. Число погибших уже приближается к сорока. Растет и количество пострадавших. Некоторые из них - в критическом состоянии.

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"Вы сами видите, насколько всё серьезно. В некоторых районах переполнены центры временного размещения, не хватает запасов еды, питьевой воды и медикаментов. В больницах - множество пострадавших с сильными ожогами и поражением дыхательных путей", - сообщила Сильвия Люк, вице-губернатор штата Гавайи.

На борьбу со стихией и эвакуацию людей брошены Национальная гвардия США, морская пехота и силы береговой охраны. Местных жителей и туристов экстренно перевозят в безопасные районы. Но даже так повезло далеко не всем. Многие из тех, кто оказался в опасных районах, просто не могут дозвониться в экстренные службы из-за перебоев со связью. Чтобы спастись от огня, людям приходится прыгать в воду и часами ждать помощи.

Пламя уже практически полностью уничтожило несколько населенных пунктов, в том числе - популярный среди туристов курортный город Лахайна.

"Это очень и очень грустно. Я даже не сразу осознал, когда мне сказали, что город сгорел дотла. Я ушам своим не поверил. Лахайна - это особенное место. Можно сказать, культовое. У множества людей этот город навсегда останется в памяти", - заявил Спиди Бейли, региональный директор службы скорой помощи штата Гавайи.

Похожая ситуация и на соседнем с Мауи Большом острове. Местные власти уже назвали происходящее самым страшным стихийным бедствием в истории штата. 

Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

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