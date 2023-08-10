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В лесу Ленинградской области поймали сбежавшего страуса Стёпу

22:38
  • четверг
  • 10 августа 2023

Птица жила на даче

Хозяйка Лариса едва не плачет от радости. Ее любимец -ручной страус Стёпа, которого уже и не надеялись увидеть живым - нашелся.

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Стёпа живет в обычном СНТ в Ленинградской области. Минувшей ночью на соседнем участке случился пожар, он испугался звуков сирен, говорят хозяева. Песка, чтобы сунуть голову, поблизости не оказалось, и птица в страхе заметалась по участку. Одно из звеньев забора на задворках было ниже остальных. Страус смог перемахнуть через него и убежал.

Беглеца ловили всю ночь всем поселком. Догнать его было непросто, ведь страусы способы развить автомобильную скорость - до 60 километров в час. А напуганные страусы еще и дерутся.

Лишь под утро птицу все же нашли. Уставший он бродил по лесу возле домов. Вчетвером погрузили в машину и отвезли домой. Сейчас Стёпа приходит в себя после этой активной ночной пробежки.Почти не встает, устал. Даже его мощные ноги все-таки не железные.

Птица чувствует себя хорошо, стресс почти прошел. Даже дает погладить себя незнакомым людям. На память об этом неприятном происшествии остались только царапины на голове.

За него переживали все соседи. Утром пришли с гостинцами. Говорит, Стёпа очень ласковый, любит ягоды. Хозяйка же впредь обещает быть внимательнее. Теперь она по опыту знает, что страусы не только хорошо бегают. Но и прыгают. 

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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