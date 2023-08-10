Мятежники в Нигере пригрозили убить свергнутого президента в случае интервенции

Его жизнь висит на волоске

Лидеры военного переворота в Нигере предупредили заместителя главы Госдепа США Викторию Нуланд, что потенциальная интервенция западных стран приведет к смерти свергнутого президента страны Мохамеда Базумы, передает информагентство Associated Press со ссылкой на анонимный источник из администрации американского президента.

Напомним, что накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд совершила официальный визит в Нигер для того, чтобы попытаться договориться с лидерами военного мятежа. По словам представителя американского Госдепа, переговоры с военными оказались не только "очень откровенными", но и "довольно трудными".

"Зачинщики государственного переворота в Нигере предупредили Нуланд, что они убьют отстраненного президента страны, если соседние страны совершат попытку военной интервенции", - заявил собеседник агентства.

При этом представитель действующей администрации президента США, пожелавший сохранить свою анонимность, подчеркнул, что на данный момент страны "коллективного" Запада не готовы предпринять такие "радикальные" действия для восстановления конституционного строя в Нигере.

Ранее в МИД России сообщили, что западная интервенция в Нигер должна быть исключена. По мнению российских дипломатов, свергнутый в результате государственного переворота легитимный президент Нигера должен самостоятельно решать внутриполитические проблемы страны.

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