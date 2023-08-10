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Handelsblatt: Россия одержала "промежуточную победу" в экономической схватке с Западом

20:59
  • четверг
  • 10 августа 2023

Москве удалось обеспечить рост доходов от экспорта нефти и газа

Россия одержала "промежуточную победу" в экономическом противостоянии со странами "коллективного" Запада, передает издание Handelsblatt.

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По данным издания, за первые шесть месяцев текущего года абсолютные доходы России выросли на 5,3 процента и составили порядка 8,6 млрд долларов. Уточняется, что за прошлогодний период аналогичные показатели российской экономики были на "минимальном" уровне из-за "неудовлетворительной" реакции денежно-кредитных организаций на санкционную политику Запада.

При этом авторы публикации подчеркнули, что увеличение доходов России указывает на "промежуточную" победу Москвы в экономическом противостоянии со странами "коллективного" Запада. Несмотря на санкции США и ЕС, власти России смогли в значительной степени увеличить рост доходов от экспорта энергоресурсов, заключили в издании.  

Ранее глава немецкой Ассоциации операторов газохранилищ Себастьян Блешке заявил, что сокращение поставок дешевых энергоносителей из России в Европу приведет к истощению газовых хранилищ Германии. По его словам, для предотвращения дефицита природного газа в стране немецкие власти должны предпринять дополнительные "инфраструктурные меры".

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