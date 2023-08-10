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NYT: США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными

21:23
  • четверг
  • 10 августа 2023

Тегеран уже начал выполнять условия сделки

Власти Ирана и США достигли соглашения о взаимном обмене заключенных, передает издание The New York Times со ссылкой на анонимный источник из администрации американского президента.  

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Уточняется, что Вашингтон и Тегеран договорились о возвращении на родину пяти граждан США в обмен на освобождение из американских тюрем нескольких граждан Ирана.

При этом авторы публикации подчеркнули, что власти Ирана уже начали выполнять первые условия, предусмотренные сделкой: американцы были освобождены из тюрем и переведены под домашний арест в один из отелей Тегерана.  

Как отметили в издании, на возвращение американских граждан на родину может уйти несколько недель. Иранцев, отбывающих наказание в исправительных колониях США за нарушение санкционного режима, депортируют из страны сразу после окончательного освобождения американцев, заключили в издании. 

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти планируют ввести новые санкции против лиц, причастных к военно-техническому сотрудничеству России и Ирана.

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