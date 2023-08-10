Собянин вручил награды работникам спортивных учреждений города в преддверии Дня физкультурника

Особое внимание город уделяет строительству инфраструктуры

В концертном зале "Москва" в преддверии профессионального праздника Дня физкультурника мэр Сергей Собянин вручил награды лучшим работникам спортивных учреждений города.

Церемония награждения была приурочена к вековому юбилею Москомспорта. Мэр рассказал, что сейчас в столице более 5 миллионов москвичей, которые любят и занимаются физкультурой каждый день. Для этого в мегаполисе созданы все условия. В парках и скверах есть комфортные спортивные площадки, беговые и велодорожки. Для зимних видов спорта построены сотни катков, появляются и лыжни с искусственным снегом. А в летний период в планах создание удобных пляжных зон в каждым округе Москвы с бассейнами с подогревом.

Особое внимание город уделяет строительству инфраструктуры и для профессионального спорта.

"Физическая культура массовая культура является основой для большого спорта. Москва - спортивная столица нашей державы. Половину олимпийских медалей завоевывают москвичи - спасибо им огромное. За эти годы мы возвели около 200 спортивных объектов, из них 20 - мирового уровня. И, конечно, я надеюсь, что это даст возможность дальше, несмотря на международные ограничения, заниматься спортом высших достижений", - отметил градоначальник.

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