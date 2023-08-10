Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции

Толчки зафиксированы в десяти километрах от густонаселенного города

На востоке Турции произошло очередное землетрясение. На этот раз сейсмологам удалось зафиксировать толчки земной поверхности магнитудой в 5,6 баллов, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на ежедневный отчет Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Уточняется, что европейские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 20:48 по московскому времени.

При этом в центре изучения колебаний земной поверхности подчеркнули, что эпицентр подземных толчков располагается всего лишь в десяти километрах к юго-востоку от города Малатья, численность населения которого составляет свыше 450 тысяч человек.

Ранее журналисты телеканала "ТВ Центр" сообщили, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло этой ночью в Каспийском море. По данным СМИ, сильнее всего толчки ощутили жители юго-востока Дагестана.

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