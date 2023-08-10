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"У Киева нет времени": в Белом доме заявили о слишком медленном контрнаступлении ВСУ

22:08
  • четверг
  • 10 августа 2023

Украинские военные должны ускориться

Украинские военные должны ускорить темпы контрнаступления до начала осеннего периода. Об этом в интервью новостному телеканалу CNN заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Командование ВСУ понимает, что время не на их стороне", - заявил Кирби.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что наступательные действия украинской армии в зоне СВО должны продолжаться "в любом случае". По его словам, военнослужащие ВСУ обязаны ускорить темпы контрнаступления, поскольку после начала осени украинские военные не смогут эффективно и качественно применять БПЛА и системы ПВО.

Он также добавил, что, несмотря на экономические проблемы в США, американские политики предоставили киевскому режиму "все необходимое" для реализации наступления в зоне военной спецоперации.  

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинские командиры все чаще приказывать своим подчиненным сдаваться в плен. По его словам, сдача в плен российским военным является единственным шансом выжить для солдат ВСУ.

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