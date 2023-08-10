Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек

Трое человек находятся в тяжелом состоянии

Порядка 80 человек пострадали в результате взрыва в Сергиевом Посаде, передает телеканал "ТВ Центр" со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Минздрава России.

Напомним, что вчера на территории оптико-механического завода города Сергиев Посад произошел мощный взрыв. Сразу после происшествия сотрудники СК России завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Через некоторое время в качестве подозреваемого был задержан технический директор предприятия.

По данным министерства здравоохранения, 15 человек до сих пор находятся в медучреждениях под пристальным наблюдением врачей. При этом трое пострадавших находятся в районной больнице в тяжелом состоянии. Еще один человек экстренно эвакуирован в московский центр нейрохирургии, заключили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что 12 человек числятся пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде. По данным экстренного ведомства, поисковые работы не прекращались всю ночь.

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