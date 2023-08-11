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Станция "Луна-25" выведена на траекторию полета к спутнику Земли

08:24
  • пятница
  • 11 августа 2023

Это первая за полвека лунная экспедиция

Автоматическая станция "Луна-25" успешно выведена на траекторию полёта к спутнику Земли, миссия стартовала сегодня на космодроме "Восточный".

Это первая почти за 50 лет лунная экспедиция. Полет займет пять с половиной суток, затем станция выйдет на орбиту спутника и еще через три дня впервые совершит посадку на Южном полюсе. Там зонд проведёт бурение грунта для поиска следов воды и другие исследования.

Как сообщили в Роскосмосе, в последующие годы к Луне будут отправлены еще три подобных станции, а следующим этапом программы станет пилотируемый полет. В перспективе - строительство лунной базы.

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