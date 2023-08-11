Минобороны показало работу авианаводчиков ЦВО

Они обеспечивают эффективную работу вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25СМ

Новые кадры из зоны СВО от нашего Минобороны. Ведомство показало работу авианаводчиков Центрального военного округа.

На краснолиманском и сватовском направлениях они обеспечивают эффективную работу разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25СМ.

Авианаводчики разыскивают объекты ВСУ, вычисляют их точные координаты и фиксируют уничтожение целей. В их задачи также входит помощь нашим экипажам с безопасным возвращением на базу в случае применения противником средств ПВО.

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