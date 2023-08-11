Уничтожил опорный пункт неонацистов: представлены новые герои СВО

Отличились гвардии капитан Дмитрий Матыцин и гвардии младший сержант Иван Сильченко

Информация о профессионализме и мужестве наших военных, участвующих в специальной военной операции.

Подразделение гвардии капитана Дмитрия Матыцина прикрывало продвижение наших военных в одном из освобождаемых населённых пунктов. Дмитрий сумел приблизиться к позициям противника и двумя точными выстрелами противотанковыми управляемыми ракетами уничтожил опорный пункт неонацистов.

Гвардии младший сержант Иван Сильченко обнаружил замаскированную украинскую установку РСЗО и вместе со своим расчетом вывел ее из строя до того, как радикалы успели нанести удары по российским позициям. Всего в ходе боев на данном направлении Иван и его сослуживцы уничтожили три БМП, шесть артиллерийских орудий и минометов, а также более 100 неонацистов.

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