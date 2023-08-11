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Мощный тайфун "Ханун" обрушился на Приморье

09:02
  • пятница
  • 11 августа 2023

Объявлено штормовое предупреждение

Почти месячная норма осадков выпала минувшей ночью в западной части Приморского края - в регионе объявлено штормовое предупреждение.
В Приморье девять населенных пунктов отрезаны поднявшейся водой

Мощные ливни принёс тайфун из Азии, получивший название "Ханун". Сообщения о подтоплениях улиц поступают из Уссурийска, семь населённых пунктов региона отрезаны от дорожного сообщения, спасатели организовали лодочные переправы и доставку гуманитарной помощи.

Региональные власти подготовили 97 пунктов временного размещения для семи с половиной тысяч человек. Из-за паводка также приостановлена работа автомобильного пункта пропуска Полтавка на границе с Китаем.

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