Мощный тайфун "Ханун" обрушился на Приморье

Объявлено штормовое предупреждение

Почти месячная норма осадков выпала минувшей ночью в западной части Приморского края - в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Мощные ливни принёс тайфун из Азии, получивший название "Ханун". Сообщения о подтоплениях улиц поступают из Уссурийска, семь населённых пунктов региона отрезаны от дорожного сообщения, спасатели организовали лодочные переправы и доставку гуманитарной помощи.

Региональные власти подготовили 97 пунктов временного размещения для семи с половиной тысяч человек. Из-за паводка также приостановлена работа автомобильного пункта пропуска Полтавка на границе с Китаем.

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