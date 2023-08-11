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Собянин: Еще два летних бассейна появится на берегу Москвы-реки

09:07
  • пятница
  • 11 августа 2023

Они появятся в районе Воробьевых гор и Нескучного сада

Еще два летних бассейна будет построено на берегу Москвы-реки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Приняли решение построить еще два летних бассейна. Прямо на берегу Москвы-реки. Место, хорошо известное многим поколениям москвичей", – написал мэр на своем сайте.

Он пояснил, что принято решение о строительстве большой бассейновой зоны прямо на реке на Воробьевых горах.

"С подогревом воды, чтобы там еще была пляжная зона. Я поднимал фотографии, и исторически там была купальная зона. Огромное количество людей купалось. И еще одну бассейновую зону [построим] немного подальше, в районе Нескучного сада и Парка Горького", – написал Собянин.

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